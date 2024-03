× Spektakulärer Unfall mit Polizei-Transporter

Ein Kleinbus der Wiener Polizei wurde bei der Jägerstraße in einen heftigen Unfall verwickelt.

Am Mittwochabend musste die Polizei nach Wien-Brigittenau zu einem Unfallort ausrücken – an dem die eigenen Kollegen beteiligt waren. Bei einem Crash auf der Jägerstraße im Kreuzungsbereich Pappenheimgasse wurde ein Transporter der Polizei gerammt. Und zwar offenbar so heftig, dass das Fahrzeug umkippte und auf der Seite liegen blieb.

Nach ersten Informationen dürfte ein weißer VW Tiguan in das Auto der Exekutive gekracht sein. Durch den Aufprall stürzte der Transporter um und landete auf der Motorhaube eines schwarzen Mercedes, der in diesem Moment auf der anderen Fahrbahn bei der Ampel wartete.

Bei dem Unfall sollen fünf Personen verletzt worden sein, darunter auch eine schwangere Frau. Die 35-Jährige wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Zwei Männer und eine weitere Frau erlitten leichte Verletzungen. Ein zweijähriges Kind, das ebenfalls involviert war, kam mit dem Schrecken davon.