Stadthalle bringt 2025 Welt-Stars auf die Bühne

Ein Jahr voller Musikgiganten erwartet auch heuer wieder das Publikum in der Wiener Stadthalle.

2025 ist ein Jahr der Superlative: Wer Billie Eilish, Lenny Kravitz, Green Day oder Simply Red live sehen möchte, hat in der Stadthalle die Möglichkeit dazu. Und auch österreichische Größen wie Rainhard Fendrich, Bilderbuch und Andreas Gabalier sorgen bei Jung und Alt für ausgelassene Stimmung. Von Rock, Pop über Comedy und Sport bis zu orchestralen Meisterwerken lässt das hochkarätige Eventprogramm heuer so gut wie keine Wünsche offen.

Weltstar Billie Eilish wird am 6. Juni in der Bundeshauptstadt erwartet. Ihr Austro-Stopp auf der "Hit me hard and soft"-Tour der Pop-Ikone verspricht ein einzigartiges Konzerterlebnis mit neuen Songs und ihrer charakteristischen Mischung aus Intimität und Intensität. Bereits drei Monate zuvor bringt die lebende Legende Lenny Kravitz - vierfacher Grammy-Gewinner und frisch gekürter Music Icon - seinen einzigartigen Mix aus Rock, Funk und Soul in die Wiener Stadthalle. Für weitere internationale Musik-Highlights sorgen Greeny Day (17./18.6.), Lionel Richie (16.7.), Simply Red (5.11.) und Jamiroquai (15.11.).

Neben hochkarätigen Konzerten wird die Wiener Stadthalle 2025 erneut zum Zentrum des internationalen Tennissports. Vom 18. bis 26. Oktober finden hier die Erste Bank Open statt, Österreichs größtes ATP-Turnier. Ein weiteres Highlight im Live-Entertainment: Ricky Gervais, der Meister des britischen Humors, kommt am 11. April mit seinem Programm "Mortality" nach Wien. Mit seinem scharfsinnigen Witz und seiner unverwechselbaren Satire soll er für ein Comedy-Erlebnis der Extraklasse sorgen.