Start für "Grätzllabor" in zwölf Wiener Bezirken

Die Wiener Bevölkerung hat die Möglichkeit, ihre Nachbarschaft im Grätzllabor aktiv mitzugestalten.

2025 geht das Bürger-Beteiligungsprogramm "Grätzllabor" in zwölf Wiener Bezirken an den Start. Ziel der Initiative von Lokale Agenda 21 Wien ist es, die lokale Teilhabe zu stärken und mehr Menschen zur Mitgestaltung ihres Grätzls zu motivieren. Dies soll durch niederschwellige Angebote wie gemeinsames Garteln, Sprachcafés oder "Do it Yourself"-Projekte erreicht werden, bei denen die Nachbarschaft zusammenkommt.

„Demokratie lebt vom Mitmachen. Daher wollen wir als Europäische Demokratiehauptstadt die Wiener:innen dazu motivieren, ihr Grätzl aktiv mitzugestalten. Mit den Grätzllaboren gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten: etwa beim gemeinsamen Garteln oder Begrünen im öffentlichen Raum, mit Sprachcafés in der Nachbarschaft oder „Do it Yourself“-Projekten. Durchs gemeinsame Tun kommen die Menschen zusammen und davon profitiert die ganze Nachbarschaft“, so Klima-und Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky.

Das Grätzllabor setzt in diesem Jahr auf noch größere Zugänglichkeit und will mit neuen Formaten auch vergleichsweise schwer erreichbare Zielgruppen ansprechen. Ein Budget von rund 1,9 Millionen Euro pro Jahr soll dabei helfen, das Programm weiter auszubauen und nachhaltige Projekte in den jeweiligen Bezirken voranzutreiben.