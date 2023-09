Stau-Alarm beim Knoten Prater

Am Wochenende ist wegen Reparaturarbeiten die Abfahrt St. Marx gesperrt, bis Montag früh wird am Knoten Prater von der Asfinag gearbeitet. In der Nacht wird eine der Haupt-Fahrspuren gesperrt.

Wien. Die Asfinag nützt das kommende Wochenende für dringed notwendige Arbeiten auf der Südost-Tangente:

Von Freitag ab 22 Uhr bis Montag längstens 5 Uhr früh erfolgen auf der A 23 im Knoten Prater Sperren. Gearbeitet wird auf der Richtungsfahrbahn Süden im Bereich zwischen der Kollektorfahrbahn mit der Abfahrt zur A 4 Ostautobahn und der Ausfahrt nach St. Marx.

Die Ausfahrt nach St. Marx Richtung Süden bleibt das gesamte Wochenende gesperrt. Als Umleitung kann entweder bereits im Knoten Prater abgefahren werden, oder die Ausfahrt Landstraßer Gürtel genutzt werden. Die Abfahrt zur A 4 bleibt offen. Auch die Auffahrt auf die A 23 Richtung Süden von der Lände kommend ist möglich. In der Nacht ab 22 Uhr, wird die rechte Fahrspur der Hauptfahrbahn gesperrt. Es gilt Tempo 60.