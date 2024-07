× Stau-Falle: Hier wird Tangente ab heute gesperrt

Baustellen-Sommer extrem. Wiener ächzen unter den vielen Straßensperren. Jetzt starten die Teilsperren beim Verteilerkreis Favoriten!

Wohin man derzeit in der Hauptstadt fährt, gibt es Umleitungen, Stau und Baulärm. Die Sommer-Baustellen machen Daheimgebliebene am Weg zur Arbeit das Leben schwer von Ferien-Stimmung ist in Wien nichts zu spüren.

Jetzt kommt eine neue Stau-Falle hinzu. Ab heute werden die drei Stützmauern auf der der Südosttangente (A23) zwischen dem Laaer-Berg-Tunnel und dem Absbergtunnel generalsaniert. Die ersten Abbrucharbeiten starten heute. Dafür muss die Autobahnauffahrt Favoriten -also jene am Verteilerkreis - in Richtung Kaisermühlen für zwei Wochen gesperrt werden.

© APA ×

Warnung: Staus vorprogrammiert

Verkehrsteilnehmer müssen mit Staus und längeren Fahrtzeiten rechnen, warnt die Asfinag. Danach wird es laufend in Fahrtrichtung Kaisermühlen zu Nachtsperren bis Ende 2024 kommen, die Fahrtrichtung Inzersdorf wird 2025 saniert.Zusätzlich werden auf der Absbergbrücke die Abdichtung, Fahrbahnbelag und Randbalken erneuert. Auch die Rampen erhalten einen neuen Fahrbahnbelag.