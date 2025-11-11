Strecke Wien-Belgrad bekommt Direktzüge

Wie Medien in Serbien berichten, soll es ab Frühjahr 2026 eine direkte Zugstrecke von Wien nach Belgrad geben, was die ÖBB auch bestätigte.

Aufgebracht hat das Thema der serbische Nachrichtensender "N1" mit Bezug auf Passagiere, denen in Fahrplänen der Serbischen Eisenbahninfrastruktur (IŽS) gleiche Zugnummern wie von Zügen, die zwischen Wien und Budapest verkehren.

Die ÖBB gab dem Medium auch ein Statement ab und bestätigte: Die Züge 144 und 158 werden von Belgrad nach Wien fahren, via Budapest. Die Züge 141 und 147 fahren in die Gegenrichtung. Zumindest zweimal täglich.

Die geplanten Fahrpläne Wien-Belgrad:

Zug 144: Abfahrt 8.57 Uhr in Belgrad, Ankunft 15.20 Uhr in Wien

Zug 148: Abfahrt 12.57 Uhr in Belgrad, Ankunft 19.20 Uhr in Wien

Zug 141: Abfahrt 8.42 Uhr in Wien, Ankunft 15.07 Uhr in Belgrad

Zug 147: Abfahrt 14.42 Uhr in Wien, Ankunft 21.07 Uhr in belgrad

Das wäre ein Novum. In Zukunft könnte die Strecke von Belgrad nach Wien also in knapp über sechs Stunden per Zug erledigt werden.