Eskalation bei AMS-Kurs: Teenie verletzt im Spital

Eine Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen ist am Dienstag bei einem Jugendcollege vom AMS in der Leopoldstadt ausgeartet. Ein Messer soll im Spiel gewesen sein.

Wien. In einem Schulungszentrum in der Wehlistraße in der Leopoldstadt soll es am Dienstag zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen sein. Mehrere junge Männer, die an einem Jugendkurs des AMS teilgenommen hatten, seien in die Streiterei involviert gewesen sein.

Zudem soll laut Polizei auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Ein Teenie, es dürfte sich um einen 16-Jährigen handeln, wurde bei dem Vorfall verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Laut Polizeisprecherin Julia Schick handelt es sich um leichte Verletzungen, in Lebensgefahr schwebt der Jugendliche nicht. Warum es zu dem brutalen Streit kam, war vorerst unklar.