Stromausfall in Teilen Wiens und Umgebung

In Teilen des 2. Bezirks und in Teilen Klosterneuburgs sowie Kritzendorfs kam es zu Unterbrechungen der Stromversorgung. Laut Störungskarte waren auch Teile des 21. Bezirks betroffen.

Wien. Am Donnerstagabend gingen in Teilen des 2. Bezirks (seit 20.14 Uhr) und in Teilen Klosterneuburgs sowie Kritzendorfs (seit 21.01 Uhr) die Lichter aus. Die Stromversorgung war unterbrochen. Laut der Wiener-Netze-Störungskarte waren auch Teile des 21. Bezirks vom Ausfall betroffen.

Zu Ursachen und Störungsdauer könne man noch keine Angaben machen, heißt es auf der Homepage der Wiener Netze. Die Mitarbeiter des Stromversorgers würden bereits an der Behebung der Versorgungsunterbrechung arbeiten, heißt es weiter.

"Die meisten Störungen werden in rund 90 Minuten behoben. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es je nach Störungsgrund oder Wetterbedingung auch etwas länger dauern kann", informieren die Wiener Netze.