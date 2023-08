Suchtgiftfahnder stellten in Wien mehr als ein Kilo Kokain sicher

Dazu mehr als 0,7 Kilo Heroin - Mehrere Dealer in Haft

Ermittler der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben am Dienstag bei zwei Amtshandlungen in den Wiener Bezirken Margareten und Rudolfsheim-Fünfhaus mehr als ein Kilo Kokain und über 0,7 Kilo Heroin sichergestellt. Ausgangspunkt waren jeweils die Beobachtung und Weiterverfolgung von Straßendeals. Der Fund des Kokain und von mehr als einem halben Kilo Heroin war vor allem dem guten Timing der Ermittler - bzw. dem schlechten des Dealers - geschuldet.

Eichenstraße als Umschlagplatz

Bereits am Vormittag versuchten zwei Männer, 49 und 52 Jahre alt und österreichische Staatsbürger, bei einem 41-jährigen serbischen Staatsbürger in der Eichenstraße Drogen zu kaufen, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Die EGS beobachtete das Geschehen und stoppten die drei. Den 41-Jährigen nahmen sie fest. Kurz darauf begann sein Handy zu läuten. Die Fahnder hoben ab, am anderen Ende war ein 22-jähriger Serbe, der dem 41-Jährigen Drogen verkaufen wollte und nicht merkte, dass er mit Gesetzeshütern sprach.

Auch Geld beschlagnahmt

Die EGS-Ermittler vereinbarten ein Treffen mit dem Verdächtigen, bei dem sie ihn festnahmen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten sie eine große Menge Drogen und Bargeld sicher. Außerdem wurden die Fahnder auf einen weiteren, 30-jährigen serbischen Staatsbürger aufmerksam. Auch seine Wohnung wurde durchsucht, dort fanden die Polizisten ebenfalls Drogen.

Insgesamt stellten sie allein bei dieser Amtshandlung allein 1.025 Gramm Kokain, 550 Gramm Heroin und vier Gramm Marihuana sicher. Darüber hinaus wurden 11.500 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Am Nachmittag schlug die EGS am Sechshauser Gürtel zu. Gegen 15.45 Uhr beobachteten sie einen 40-jährigen serbischen Staatsbürger beim Verkauf von Drogen an einen 36-jährigen Österreicher. Den Kunden hielten sie an, er gab den Kauf zu. Die Beamten stellten ein Gramm Heroin sicher. Den 40-Jährigen beobachteten die Fahnder weiter und bekamen noch einen Heroindeal, diesmal an einen 33-jährigen afghanischen Staatsbürger, mit. Erneut ließen sie den Verkäufer ziehen und observierten ihn. Mit dem zweiten Käufer lieferten sie sich eine kurze Verfolgungsjagd, bei dem dieser Suchtgift wegwarf, bevor er gestoppt wurde. Bei ihm wurden rund zehn Gramm Heroin sichergestellt.

Den Dealer nahmen die EGS-Ermittler schließlich in einem Hotel fest. Bei ihm fanden sie rund 165 Gramm Heroin, drei Gramm Cannabiskraut und 1.170 Euro in bar. Der 40-Jährige verweigerte die Aussage und wurde in Polizeigewahrsam genommen. Die beiden Käufer zeigte die EGS auf freiem Fuß an.