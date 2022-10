Der Millionenschaden nach einem Supermarkt-Brand geht auf die Kappe junger Einheimischer.

Wien. Um 4.23 Uhr in der Nacht auf Samstag ging eine Lebensmittelfiliale in Jedlesee in Flammen auf – ausgelöst durch einen Kleinwagen (mutmaßlich ein Opel Corsa). Das Auto und danach das Geschäft brannten völlig aus. Mehrere Gestalten rannten davon.

© APA/STADT WIEN | FEUERWEHR ×

© APA/BARBARA BUCHEGGER ×

Anfangs ging das Gerücht um, dass ein Banko­matraubversuch spektakulär gescheitert sei – doch die akribischen Brandermittler finden im Feuerwrack anhand des nur teils verkohlten Zulassungsscheins, wem der Wagen gehörte. Der Mann gab an, dass ihm der Pkw gestohlen worden war und er habe auch einen Verdacht, von wem.

Daraufhin konnten die Fahnder einen verdächtigen Österreicher (21) in Deutsch-Wagram ausforschen. Er soll das Auto (aus Spaß, im Suff oder aus Langeweile) nach einer Herumcruiserei mit Freunden angezündet haben. Drei Komplizen werden noch gesucht. Für alle vier gilt: das wird teuer.