Tangentenauffahrt wird gesperrt

Die Auffahrt Favoriten (Verteilerkreis) auf die Südosttangente (A 23) in Richtung Kaisermühlen wird am Samstag und Sonntag (9. und 10. November) zeitweise gesperrt. Grund ist die Umrüstung der Beleuchtung. Konkret bleibt die Auffahrt im Zeitraum von 6.00 bis 20.00 Uhr geschlossen.

Im Zuge der Stützmauersanierung auf der A 23 wird laut Angaben der ASFINAG auch die Beleuchtung auf energiesparende LED-Lichtanlagen umgerüstet. Betroffen ist der Bereich zwischen dem Laaer-Berg-Tunnel und dem Absbergtunnel. Aufgrund der Lärmbelastung für die Anrainer:innen werden die Arbeiten nicht in der Nacht durchgeführt. Die neuen Beleuchtungsmasten werden nämlich mit Rammrohren fundamentiert.

Umbauten im Plan

In jedem Fall sind Staus zu erwarten, auch wenn am Wochenende gearbeitet wird. Die Auffahrt sollte gemieden werden. Die Arbeiten an den Stützmauern verlaufen laut Asfinag aktuell nach Plan. Bis Ende 2024 sollen die beiden Stützmauern in Fahrtrichtung Kaisermühlen eine neue Vorsatzschale sowie neue Randbalken erhalten.

Nächstes Jahr Arbeiten in Fahrtrichtung Altmannsdorf

Anfang 2025 geht auf der Absbergbrücke, die direkt an den Absbergtunnel anschließt, die Erneuerung von Abdichtung, Fahrbahnbelag und Randbalken über die Bühne. Die Modernisierung der Stützmauer in Fahrtrichtung Altmannsdorf beginnt dann im Frühjahr 2025 und dauert bis Ende 2025.