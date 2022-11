Tankstellen-Überfall in Wien: Täter auf der Flucht

Der Täter zog beim Betreten des Tankstellenshops seinen Kapuzenpullover über Mund und Nase und forderte anschließend mit akzentfreiem Deutsch Geld und Zigaretten.

Wien. In der Nacht auf Donnerstag, um 2.45 Uhr, überfiel ein Mann eine Tankstelle in Wien-Leopoldstadt. Der Täter zog beim Betreten des Tankstellenshops seinen Kapuzenpullover über Mund und Nase und forderte anschließend mit akzentfreiem Deutsch Geld und Zigaretten. Eine Hand soll er in der Tasche seines Kapuzenpullovers verborgen haben, weshalb der 27-jährge Angestellte der Tankstelle eigenen Angaben zufolge angenommen habe, dass der mutmaßliche Räuber bewaffnet sei.

Nachdem Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich und Zigaretten übergeben worden sein sollen, soll der Räuber geflüchtet sein, woraufhin der Angestellte den Polizeinotruf alarmierte. Zahlreiche Polizisten streiften nach dem mutmaßlichen Räuber. Die Streifung blieb jedoch erfolglos, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Der mutmaßliche Täter soll zwischen 25-30 Jahre alt sein. Er soll mit grauem Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, hat die Ermittlungen übernommen.