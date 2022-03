Teenie-Duo hält Mann bei Raub Pistole an den Kopf

Einer der beiden Tatverdächtigen ist geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Wien. Zwei Jugendliche haben in Wien einem 31-Jährigen auf dem Gehsteig in der Wehrgasse im 5. Bezirk zunächst den Weg mit einem E-Scooter verstellt. Dann soll einer der beiden eine Schusswaffe gezogen und sie auf den Kopf des Opfers gerichtet haben, wie die Polizei in einer Aussendung bekanntgab. Die Tatverdächtigen sollen den Mann mit dem Tod bedroht haben. Im Anschluss sollen sie ihm seine Wertgegenstände (Bargeld, Handy, etc.) geraubt haben und auf dem E-Scooter geflüchtet sein. Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. November – inzwischen hat die Polizei die beiden Tatverdächtigen ausgeforscht.

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es dem Landeskriminalamt Wien nun die beiden Tatverdächtigen, einen 15-jährigen afghanischen Staatsange-hörigen und einen 13-jährigen syrischen Staatsangehörigen, auszuforschen. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der 15-Jährige geständig und wurde auf Grund seines Alters auf freiem Fuß angezeigt. Der unmündige 13-Jährige machte keine Aussage.