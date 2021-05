Teenie-Gang in Wien schlägt 35-Jährigen grundlos nieder

Zwei der sechs mutmaßlichen Täter wurden geschnappt.

Wien. In den gestrigen späten Abendstunden soll eine Gruppe junger Männer in der Gumpendorfer Straße im 6. Bezirk einen 35-jährigen Mann ohne ersichtlichen Grund mit Fäusten und Tritten attackiert und ihn dabei im Gesicht verletzt haben. Seine beiden Begleiter, ein 29-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau, sollen ebenfalls von der Gruppe attackiert worden sein, nachdem diese ihrem Freund zu Hilfe kommen wollten. Der 29-Jährige wurde dabei ebenfalls leicht verletzt. Anschließend soll die Gruppe geflüchtet sein. Die drei Opfer machten eine vorbeifahrende Polizeistreife auf sich aufmerksam. Im Zuge einer Fahndung wurden zwei (16, Stbg.: Deutschland und 15, Stbg.: Österreich) der sechs mutmaßlichen Täter in der Magdalenenstraße angehalten.

Bei der Einvernahme zeigten sich die beiden wortkarg, ein Motiv für das Vorgehen konnte bislang nicht festgestellt werden. Das 35-jährige Opfer erlitt eine Schwellung im Gesicht und musste wegen des Verdachts auf eine Nasenbeinfraktur in einem Spital behandelt werden.