Teichtmeister könnte jetzt sogar mit Kindern arbeiten

Nach dem von vielen als viel zu milde empfundenen Urteil wird jetzt der nächste Justiz-Skandal bekannt: Demnach könnte Teichtmeister, der einen neuen Job sucht, jetzt sogar mit Kindern arbeiten.

Wien. Rudolf Mayer, der Verteidiger von Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister, hat auf oe24.TV gesagt, wie es mit dem tief gefallenen ehemaligen Bühnenstar weitergehen wird. Im Fokus stehen eine Therapie gegen die Kinderpornosucht sowie die Suche nach einem neuen Job. Theroretisch könnte der (nur bedingt) Verurteilte jetzt sogar mit Kindern arbeiten, weil er zum Tatzeitpunkt keine Tätigkeit in Erziehung oder Beaufsichtigung Minderjähriger ausgeübt hat. Eine weitere Gesetzeslücke, die es schnell zu schließen gilt!

Nach dem Urteil war Mayers Mandant „erleichtert, denn das gibt ihm eine Chance für sein Leben“. Er sagt weiter: „Das ist auch für die Opfer gut, sonst käme Teichtmeister ungeheilt aus dem Gefängnis.“ Der Ex-Burgschauspieler und Ex-TV-Kommissar wird sich jetzt einer ambulanten Behandlung gegen die Kinderpornosucht unterziehen – so lange, „bis die Maßnahmen erfolgreich sind“. Bei einem Verstoß gegen die strengen Auflagen in den nächsten fünf Jahren komme er „er sofort in die geschlossene Anstalt – und das auf unbestimmte Zeit“, gibt Mayer zu bedenken.

Im Prozess hat Teichtmeister angekündigt, dass er nicht mehr auf Bühne oder zum Film zurückkehren wird. Mayer: „Er ist studierter Kulturmanager, in dem Bereich wird er Arbeit suchen, wo kein Kontakt zu jungen Schauspielern besteht. Oder jedwede andere Arbeit, er hat wörtlich gesagt, er will dem Staat nicht zur Last fallen.“