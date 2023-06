Tischbein-Terror: Bordell-Bandit attackiert Polizisten in Wien

Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten sind am Donnerstag in den Morgenstunden zu einem Bordell in Wien-Mariahilf gerufen worden, weil dort ein Gast zu randalieren begonnen haben soll.

Im Etablissement eingetroffen, erblickten sie einen 31-Jährigen, der gerade dabei war, mit einem Tischbein die Einrichtung zu beschädigen. Anstatt sich zu beruhigen, attackierte der Mann auch die Polizisten, was zu seiner vorläufigen Festnahme führte. Bub (5) starb nach Pkw-Kollision mit Triebwagen in NÖ

Komplettsperre für Zugverkehr über Brenner im August

Steirer (84) behindert Einsatz von Rettungshubschrauber So lief der Mann auf die Polizisten zu und versuchte diese mit dem Tischbein zu treffen, nachdem sie ihn aufgefordert hatten, sein Verhalten zu beenden. Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein, der jedoch ohne Wirkung blieb, berichtete die Polizei am Freitag. Sogar WEGA war im Einsatz Die Polizisten alarmierten sowohl die Wiener Einsatzgruppe Wega als auch den Rettungsdienst. Der 31-Jährige randalierte inzwischen weiter, auch die Beamten versuchte er neuerliche zu attackieren, erst ein Taser-Einsatz durch die Wega ermöglichte die vorläufige Festnahme. Danach wurde der 31-Jährige von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Nach der dort erfolgten ambulanten Behandlung versuchte die Polizei, den Verdächtigen wieder zur Inspektion zu bringen. Jedoch begann der 31-Jährige während der Fahrt wieder zu randalieren, er wurde schließlich einer Amtsärztin vorgeführt, die eine Unterbringung gemäß dem Unterbringungsgesetz veranlasste. Keine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt. Neben der Sachbeschädigung wird dem 31-Jährigen wegen der Attacken auf die Beamten zumindest die versuchte schwere Körperverletzung sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last gelegt. Laut Polizesprecherin Barbara Gass wurde beim Verdächtigen weder eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder durch Drogen festgestellt. Ein Motiv lag vorerst nicht vor.