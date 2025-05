Tochter überfuhr eigenen Vater: Lebensgefahr!

Der Mercedes Kombi soll sich plötzlich selbstständig gemacht haben.

Wien. Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Montagabend bei einem Einfamilienhaus in Liesing. Dort versuchte eine 31-Jährige ihren Pkw aus der Hausgarage zu fahren. Beim Rückwärtsfahren soll im Bereich des Gehsteigs plötzlich die Notbremsautomatik des Wagens aktiviert worden sein, so die Tochter.

Kritischer Zustand

Das Auto habe sich selbstständig gemacht und sei nach vorne zurück in die Garage geschossen, wo noch ihr eigener Vater stand. Der Mann wurde angefahren und schwer verletzt. Er musste in kritischen Zustand mit einem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.

Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Erhebungen zum genauen Hergang des Vorfalls übernommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde das Unfallfahrzeug für weitere Auswertungen sichergestellt.