Totes Baby im Müll: Hotelgäste geschockt

Die Leiche des Neugeborenen wurde im Müllraum des Hotels beim Gasometer entdeckt.

Einen fürchterlichen Fund machten Hotelangestellte am Montagabend. In einem Plastiksackerl fanden sie im Müllraum die Leiche eines neugeborenen Buben. So wie es aussieht wurde der kleine Bub von seinen eigenen Eltern entsorgt (oe24 berichtete). Die Burgenländer, die 21-jährige Mutter und ihr 25-jähriger Freund, wurden bereits festgenommen.

Für die Gäste des Hotels beim Gasometer ist der Leichenfund ein großer Schock. "Als wir gestern von unserer Wien-Tour zurückkamen, sahen wir mehrere Polizisten im Gebäude", erzählt eine Touristin aus Kreta. Zusammen verbringt sie mit ihrer Familie eine Woche in Wien. Mit dem Hotel wäre sie sehr zufrieden.

Dass ein Neugeborenes allerdings in der gleichen Unterkunft tot aufgefunden wurde, sei furchtbar. "Es ist unglaublich, dass das in unserem Hotel passiert ist. Wir haben selbst einen kleinen Buben mit, wie kann man seinem eigenen Kind etwas antun?", fragt sich die Griechin. Sie hoffe jedenfalls, dass der Fall bald restlos geklärt werde.