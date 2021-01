Trauer um bekannten Wiener Kellner: Plötzlicher Tod am Geburtstag seines Sohnes

Ein Todes-Drama schockt nicht nur die Gastro-Szene, sondern stürzt eine Familie nicht nur in tiefe Trauer, sondern auch in finanzielle Not.

Der Schock in der Wiener Gastro-Szene sitzt tief. Philip Sabic, auch "Herr Philip" genannt, starb unerwartet mit nur 49 Jahren. Sabic war Kellner im "Cafe Korb" im 9. Wiener Gemeindebezirk und "eine der Seelen des Cafés", wie es in einem Facebook-Posting heißt. Er liebte und lebte seinen Beruf mit Schmäh, Charme und Humor. "Wie kein anderer verkörperte er den Stolz und die Würde seines Berufes". Ein plötzlicher Herzinfarkt riss den leidenschaftlichen Familienvater mitten aus dem Leben. Besonders tragisch: Am Nachmittag spielte er mit seinem kleinen Sohn, der an diesem Tag auch noch Geburtstag hatte, im Keller noch Fußball - am Abend war er tot. Herr Philip half immer, wo er nur konnte "Philip Sabic war nicht nur Oberkellner, sondern auch vierfacher Vater und Freund der Kinder seiner Gemeinde Orth an der Donau. Einer der sich abrackerte, damit es den Kleinen einmal besser geht, als ihm. Die traurige Kindheit, die ihn prägte, hat er nie vergessen und nie verleugnet. Er half, wo er konnte", schreibt sein Arbeitgeber weiter. Seine Familie braucht Hilfe Jetzt ist es an der Zeit seiner Frau und seinen Kindern zu helfen und etwas zurückzugeben - vor allem in diesen schwierigen Zeiten. Susanne Widl und das Cafe Korb helfen und starten darüber hinaus eine Spendenaktion für die Familie von Philip Sabic. Spendenkonto Raika Orth/Donau – Kontoinhaberin: Karin Sabic

IBAN: AT74 3261 4000 0006 9013 – BIC: RLNWATWWODO