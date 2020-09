Umfrage: Ludwig zieht davon

Michael Ludwig kann in der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage weiter punkten.

Wien. Die aktuelle Umfrage von Research ­Affairs mit 400 Online-Interviews zwischen 8. und 10. September bestätigt einmal mehr den Trend dieses Wahlkampfs: Michael Ludwig zieht die SPÖ von Woche zu Woche weiter nach oben.

Sein „Schlafwagenwahlkampf“ kommt offenbar an. In der fiktiven Bürgermeister-Direktwahl kratzt er mit 48 Prozent schon an der absoluten Mehrheit. In der Sonntagsfrage liegt Ludwig schon auf 41 Prozent – mehr als der doppelte Wert des zweitplatzierten Gernot Blümel (ÖVP), der trotz seines pointierten Rechts-Kurses im Fight um Ex-FP-Wähler derzeit einen leichten Hänger hat.

