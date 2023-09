× Vater attackierte 3 Söhne mit dem Messer

Ein Familienstreit in Favoriten unter Austro-Türken versetzte Samstagmittag ein ganzes Grätzel in Angst und Schrecken: Blut floss, Schüsse fielen.

Wien. Zu den unfassbaren Szenen, die sich von einer Wohnung in einem Gemeindebau aus auf die offene Straße hinaus verlagerten - oe24 berichtete -, kam es, weil ein 48-jähriges Oberhaupt einer türkischstämmigen Familie zuerst mit den Fäusten, dann mit dem Messer auf seine "Chefstellung" beharrte.

Am Tag davor hatte der Mann seine Gattin im Streit in der Unterkunft in der Troststraße mit einem heftigen Schlag im Gesichts verletzt, sodass von der Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen Tatverdächtigen sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen wurde.

Nichtsdestotrotz war der Vater am nächsten Tag wieder in der Wohnung, wo es in Anwesenheit zweier Söhne (19 und 24) des Paares zu einer Aussprache kommen sollte - die aber völlig eskalierte, weil sich die jungen Männer offenbar auf die Seite der Mutter schlugen. Voller Wut griff der Vater zum Messer und attackierte seine Söhne, die blutend davonliefen, ihr Erzeuger im Blutrausch hinten ihnen her.

Nachbar feuerte mit Schreckschusspistole

Ein aufmerksam gewordener Nachbar, der die Horror-Szenen beobachtete, wollte helfen und den Söhnen einen Vorsprung verschaffen, indem er zweimal mit einer Schreckschusspistole in die Luft feuerte, was den Amok-Vater tatsächlich kurz einbremste - als der dritte Sohn (26) des Austro-Türken am Ort des Geschehens eintraf. Auch er wurde sofort mit einer Messer-Attacke "begrüßt", konnte aber ausweichen.

Ein Großaufgebot der Polizei konnte mit Unterstützung der Wega den 48-Jährigen stoppen und überwältigen - der Mann wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung sowie der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen und mit einem weiteren Betretungs- und Annäherungsverbot belegt.

Vater am Telefon mit Umbringen bedroht

Auch gegen den 24-jährigen Sohn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung gelegt, da er seinen Vater vor dem eigentlichen Vorfall telefonisch mit dem Umbringen bedroht haben soll.

Der 19- und 24-Jährige wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Weitere Ermittlungen laufen.