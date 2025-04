Vergewaltigungs-Verdacht: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Ein 39-Jähriger ist am Dienstag bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle in Wien-Margareten festgenommen worden.

Er steht im Verdacht, einer Bekannten nach einem Treffen Handy, Bargeld und Auto gestohlen zu haben, teilte die Wiener Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Bekannte hatte zuvor schon Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung gegen den Mann erstattet, teilte ein Polizeisprecher der APA mit. Der Verdächtige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

In dem Auto fand die Polizei auch das gestohlene Handy und einen gestohlenen Führerschein. Der verdächtige Österreicher war nicht geständig.