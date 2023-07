Vermisster Mann tot aus Neuer Donau geborgen

Ein Radfahrer nahm den leblosen Körper eines Mannes in der Donau treibend wahr und verständigte die Polizei.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Einsatzkräfte konnte nur mehr der Tod des 50-jährigen Mannes festgestellt werden. Es konnte in weiterer Folge eruiert werden, dass der Verstorbene am 17.07.2023 als ab-gängig gemeldet wurde. Er sei von einem Spaziergang an der Donau nicht wieder zurückgekehrt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Badeunfall handelte. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.