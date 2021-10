Voller Klima-Bonus im 1. Jahr

Das Budget ist im Parlament – Ökosteuern und Entlastungen damit so gut wie fix.

Wien. „The same proce­dure as every year“ – brauchte Finanzminister Gernot ­Blümel (ÖVP) vor einem Jahr 31 Minuten für seine Budgetrede, so waren es diesmal 34, fast eine Punktlandung also.



Und musste der VP-­Politiker vor einem Jahr angesichts der Corona-Lockdowns eine Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede halten, so ging es diesmal um „Aufschwung“, dass „wir die Pandemie hinter uns lassen“ – und um „Nachhaltigkeit“.



