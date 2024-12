Was bekommen die Roten Pandas zu Weihnachten?

Eine vorweihnachtliche Überraschung gab es für die Roten Pandas in ihrem neuen Gehege im Tierpark Schönbrunn.

Die Roten Pandas im Tiergarten Schönbrunn haben eine Weihnachtsüberraschung erhalten: Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger beschenkten die kletterfreudigen Tiere mit einem Christbaum, der hoch oben in ihrem neuen Klettergerüst angebracht wurde. "Geschmückt war er ganz nach ihrem Geschmack: mit Karottenlametta, gedämpftem Bambusbrot und als besonderem Highlight mit süßen Birnenringen", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Süße "Naschkatzen"

"Auch Rote Pandas lieben süßes Obst und die Birnenringe waren zu diesem speziellen Anlass ein besonderer Leckerbissen für sie. Aber wie bei allen Leckereien gilt auch hier: nur in Maßen. Birnen bekommen sie sonst lediglich als geriebene Zutat im Bambusbrot", erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Kein Geschenk für die WG-Mitbewohner

Seit Anfang November bewohnen die Roten Pandas ihre neue, deutlich größere Anlage neben dem Regenwaldhaus, die sie sich mit den Zwergottern teilen. Der Christbaum wurde allerdings nicht geteilt. Denn die beiden Tierarten in dieser WG könnten unterschiedlicher nicht sein. Hering-Hagenbeck: "Während die Roten Pandas hoch oben in den Bäumen klettern und dort viel ruhen, halten sich die quirligen Zwergotter am Boden und im Wasser auf".