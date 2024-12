× Die Fantastischen Vier lassen heute die Stadthalle beben

Hip-Hop-Bescherung in Wien. Die Fantastischen Vier zünden heute in der Stadthalle die neue Show „Long Player“ und alle Hits.

1992 stellten Die Fantastischen Vier mit „Die da!?!“ die Nummer eins der Weihnachts-Charts. Jetzt liefern sie eines der letzten großen Konzerte vor der Bescherung. Heute lassen die deutschen Hip-Hop-Giganten mit 6-Millionenfach verkauften Kulthits wie „Troy“, „Sie ist weg“ oder „Der Picknicker“ und der Essenz der neuen CD „Long Player“ die Stadthalle beben. Über 10.000 Fans werden erwartet. Die letzten Restkarten gibt es bei oeticket und ticket24.at

© Getty Images ×

© moritzmumpikuenster_monsterpics ×

„Wir sind ein Hip-Hop-Zirkus für die ganze Familie“ gibt Thomas D dafür die Direktiven. Und weiter: „Die Fantas machen lustige Lieder zu traurigen Themen. Unsere Message ist aber nach wie vor: Lebe dein Leben, lass dir nichts erzählen und sei einfach du!“ Das zeigt man in der Stadthalle mit einer XXL-Show bei der vom Eröffnungs-Medley „Long Player/Neues Land“ bis zum Finale „Zusammen“ über 30 Songs auf der Setlist stehen.

© Getty Images ×

2025 gibt’s die Zugabe beim Gmunden rockt Festival (29. Mai) und vor dem Steinertor in Krems (30. Mai). Dazu spielt Thomas D mit seiner Zweitband The KBC's am 8. Mai im Wiener Porgy & Bess auf. „Ich freue mich, mein Solo-Publikum mit etwas Neuem zu überraschen.“