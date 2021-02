Wenn Sie diesen Mann sehen, rufen Sie die Polizei

Der Tatverdächtige soll das Schloss eines abgestellten Fahrrades aufgebrochen und anschließend das Fahrrad gestohlen haben.

Wien. Der auf dem Lichtbild ersichtliche Mann steht im Verdacht, einen Diebstahl durch Einbruch am Dr. Adolf Schärf Platz, in Wien-Donaustadt begangen zu haben. Der Tatverdächtige soll das Schloss eines abgestellten Fahrrades aufgebrochen und anschließend das Fahrrad gestohlen haben. Die Tat ereignete sich bereits am 20. Oktober um etwa 17.30 Uhr.

Es konnten Lichtbilder des mutmaßlichen Täters ausgewertet werden. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder.

© LPD Wien

© LPD Wien

Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Wagramer Straße, unter der Telefonnummer 01-31310-66317 erbeten.