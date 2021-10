× Wenn Sie diesen Mann sehen, rufen Sie die Polizei

Der bislang unbekannte Mann wird verdächtigt ein Motorrad gestohlen zu haben.

Wien. Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am 14.09.2021, gegen 12:45 Uhr ein Motorrad gestohlen zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Zuvor soll der Unbekannte in einem Autohaus mittels handgeschriebenem Zettel um die Besichtigung eines bestimmten Motorradtyps gebeten haben. Da dieses jedoch nicht auf Lager gewesen sein soll, der Verkäufer jedoch genau das Modell privat besitzt, soll dieser dem vermeintlichen Kunden, der weder Deutsch noch Englisch gesprochen haben soll, eine Probefahrt auf dem Gelände ermöglicht haben.

Diese Situation soll der Unbekannte ausgenutzt haben und mit dem Motorrad davongefahren sein. Aus der Videoüberwachung des Autohauses wurden Fotos des mutmaßlichen Täters gesichert.

© LPD Wien ×

© LPD Wien ×

Personsbeschreibung

männlich

ca. 40-50 Jahre alt

normale Statur

Stoppelglatze

fehlende Vorderzähne

Der mutmaßliche Täter soll bei der Tat schwarz bekleidet gewesen sein und soll schwarz-weiße Schuhe der Marke Nike getragen haben.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 43800 bzw. 43633 erbeten.