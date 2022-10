Erneut wurde eine junge Frau in einem Wiener Park attackiert und vergewaltigt.

Wieder ist eine junge Frau in einem Wiener Park vergewaltigt worden: Eine 22-Jährige, die in der Nacht auf Samstag wegen Kopfschmerzen im Martin-Luther-Park spazieren ging, ist gegen Mitternacht von einem Unbekannten von hinten zu Boden gerissen worden. Anschließend soll sich der 20- bis 30-Jährige mit dunklem Teint an seinem Opfer vergangen haben. Rettung und Polizei wurden alarmiert, eine Sofortfahndung verlief erfolglos, berichtete die Exekutive am Samstag.

Die Frau beschreibt den Tatverdächtigen als ca. 20-30 Jahre alten Mann mit dunklem Teint. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.