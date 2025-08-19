Alles zu oe24VIP
Wieder Messer-Stecherei beim Yppenplatz: Zwei Verletzte
© APA/Archivbild

Waffenverbotszone

Wieder Messer-Stecherei beim Yppenplatz: Zwei Verletzte

19.08.25, 11:53
Teilen

Eine Rauferei zwischen acht Syrern und Staatenlosen artete völlig aus. 

Schon wieder kam es in der erst Anfang August eingeführten Waffenverbotszone Yppenplatz in Ottakring zu einer Messerstecherei. Eine Rauferei zwischen mindestens acht Personen soll ausgeartet sein. Im Zuge der Auseinandersetzung zog ein Beteiligter ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. 

Als die Polizei vor Ort war konnten sechs Syrer und Staatenlose im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gefasst werden. Zwei von ihnen waren leicht verletzt und wurden nach der notfallmedizinischen Versorgung von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatwaffe war vor Ort nicht mehr aufzufinden. Es erfolgten Anzeigen wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung und Teilnahme an einem Raufhandel. 

 

Weitere Infos folgen....

