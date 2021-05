Wieder versammeln sich Massen am Wiener Donaukanal

Erneut zeigen Fotos Menschenmassen am Wiener Donaukanal.

Das Wetter ist schlecht, die Stimmung scheinbar dennoch gut: Nachdem sich bereits am gestrigen Samstag hunderte Nachtschwärmer am Wiener Donaukanal versammelten, um zu feiern, trafen sich auch am heutigen Sonntag unzählige Menschen und ließen das Wochenende ausklingen. Auch die Gastronomiebetriebe waren sehr gut gefüllt.

Während die Situation im Vergleich zum Samstag bisher weitaus ruhiger verläuft, und sich die Besucher zunächst in kleinere Gruppen aufspalteten, wird auf Masken und Abstand dennoch weitestgehend verzichtet, wie Bilder zeigen.

© APA/ Hans Punz ×

Ansturm auf die Gastro am Sonntagabend

© APA/ Hans Punz ×

Plätze am Kanal sind heiß umkämpft

Auch am Freitag kam es zu ähnlichen Szenen, als ein gutes Dutzend Feierwütige eine Tankstelle am Schwedenplatz stürmten, um dort eine illegale Party zu schmeißen.

© Oe24 ×

Große Party am gestrigen Samstag