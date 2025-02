Wien bekennt sich zu UN-Nachhaltigkeitszielen

Bürgermeister Michael Ludwig unterzeichnete am Freitag zwei Tafeln mit den 17 SDGs.

Die Stadt Wien hat am Freitag zusammen mit der UNO-Generaldirektorin Ghada Waly ihr Bekenntnis zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) erneuert. Bei einem offiziellen Termin mit Vertretern internationaler Organisationen im Wiener Rathaus unterzeichneten Bürgermeister Michael Ludwig und Generaldirektorin Waly zwei Tafeln mit den 17 SDGs in deutscher und englischer Sprache.

An dem Treffen nahmen hochrangige Vertreter von in Wien ansässigen internationalen Organisationen teil, darunter IAEO-Chef Mariano Grossi und UNIDO-Generaldirektor Gerd Müller. In seiner Ansprache hob Stadtchef Ludwig die besondere Bedeutung multilateraler Zusammenarbeit in Zeiten globaler Krisen hervor. Er betonte dabei auch die Rolle Wiens als Amtssitz von mehr als 40 internationalen Organisationen, die 20.000 Arbeitsplätze in der Stadt sichern.

Die jüngste vergleichbare Unterzeichnung, bei der sich die Stadt öffentlich zu den UN-Nachhaltigkeitszielen bekannte, fand 2016 zwischen dem damaligen Wiener Bürgermeister Michael Häupl und UN-Generalsekretär Ban Ki Moon statt.