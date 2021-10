Wien-Favoriten: Frau wollte Scheidung, Mann drohte mit Mord

Der Mann wurde festgenommen - es wurde ein Betretungs- sowie Annäherungsverbot verhängt.

Eine 34-jährige Frau hat ihrem ein Jahr älteren Mann in der Nacht auf Samstag in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten angekündigt, dass sie sich scheiden lassen werde. Der 35-Jährige wurde gegen 2.15 Uhr daraufhin aggressiv und bedrohte sie mit dem Umbringen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten rückten zu der Wohnung in der Troststraße aus und nahmen ihn fest. Außerdem wurde ein Betretungs-und Annäherungsverbot verhängt.

Die Wiener Polizei wies in dem Zusammenhang erneut darauf hin, dass sie Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt ist und keine Gewalt, gleichgültig in welcher Form, duldet. Der Polizei-Notruf (133) ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar, hieß es. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05-77-22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.