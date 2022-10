× Wien-Floridsdorf: Auto donnert in Supermarkt – Filiale in Flammen

In der Nacht auf Samstag krachte ein Auto in eine Supermarkt-Filiale in Wien-Donaustadt. Sowohl das Fahrzeug als auch das Gebäude fingen Feuer – die Insassen flüchteten, die Hintergründe sind noch unklar.

Laut Zeugen soll es sich um einen gescheiterten Bankomatraub handeln: Als die Aktion gescheitert war, sollen die Täter ihr Auto mit Benzin übergossen haben und geflüchtet sein. Nach Angaben der Polizei gab es keine Verletzte. © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber × Die Feuerwehr Wien ist noch mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Details folgen in Kürze.