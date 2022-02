Ab Montag müssen Geimpfte und Genesene nicht mehr zu Hause bleiben bei Krankheitsfällen in der Kinder Gruppe.

Wien. Wiener Kindergartenkinder, die geimpft oder genesen sind, müssen ab Montag nicht mehr zu Hause bleiben, wenn ihre Gruppe wegen einer Corona-Infektion geschlossen wird. Dies gab Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Donnerstag via Twitter bekannt.

Bisher mussten auch geimpfte und genesene Kinder zu Hause bleiben, wenn in ihrer Gruppe zwei andere Kinder oder eine Pädagogin positiv getestet wurden. Ab Montag werden sie im Kindergarten weiter betreut. Dies werde von Experten so empfohlen und sei in der jetzigen Phase der Pandemie durchaus zu rechtfertigen, sagte Wiederkehr Donnerstag in der ORF-Sendung "Wien heute". In Wien werden auch Kinder unter fünf Jahren off label geimpft.