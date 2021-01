Wien will Corona-Musterschüler sein

In der Hahnemanngasse in Floridsdorf eröffnete die 30. und letzte Corona-Checkbox.

Floridsdorf. Das Projekt „Schnupfen-Checkbox“, dessen 30. Standort Stadtrat Peter Hacker und Ärzte-Chef Thomas Szekeres jetzt eröffneten, sei „ein voller Erfolg“. Diese Kooperation des Ärztenotdiensts und der Stadt, bei der Menschen mit Grippe- oder Coronasymptomen ohne Ordinationsbesuch getestet werden, identifizierte 1.626 Corona-Fälle – bei insgesamt 63.984 Tests.

Theoretisch Orange. Wien will so seine Stellung als Corona-Musterschüler ausbauen: Bei 1,9 Mio. Einwohnern wurden schon 1,8 Mio. Tests durchgeführt. Dazu sei man mit einer risikoindizierten Wocheninzidenz von nur mehr 76 Fällen pro 100.000 Einwohnern die klare Nr. 1 – auch die Roh-Inzidenz von 95,7 sei wieder klar unter 100. Eigentlich müsste die Corona-Ampel in Wien auf Orange springen – was sie aber nicht tut: Denn Donnerstagabend wurde die Ampel de facto beerdigt.

Weiters liege die Zahl der Spitalsfälle bei 391, am Höchststand waren 913 Betten belegt – jetzt wird vorsichtig die Zahl der Coronabetten reduziert. Und als erstes Bundesland veröffentlicht Wien täglich die aktuellen Impfzahlen. Bis gestern waren es 31.823 Erststiche.

Alle Testbox-Standorte:

2., Tandelmarktg. 7–11

2., Wohlmutstraße 2–4

3., Landstr. Hauptstr. 137

3., Ob. Viaduktg. 30–34

5., Zeuggasse 3

7., Schottenfeldg. 96

9., Spittelauer Platz 1–2

10., Gellertgasse 55–61

10., Ludwig-v.-Höhnel-G. 2

10., Zohmanngasse 42

11., Hakelgasse 14–18

11., Mühlsangergasse 42

12., Koppreitergasse 8–10

12., Wundtg. gegenüber 3

13., Hans-Moser-Park

14., Felbigerg. 113–115

15., Goldschlagstr. 53–55

16., Mildepl. gegenüber 8

17., Veronikagasse 20–22

18., Alsegger Straße 57

19., Eisenbahnstr. 17

20., Universumstraße 22

21., Floridusg. 48

21., Hahnemanngasse 8

21., Hopfengasse 3–5

21., Sebaldgasse 8

22., Erzherzog-Karl-Straße 227–229

22., Schrödingerplatz 2

23., Mehlführerg. 13–18

23., Auer-Welsbach-Str. 61

Täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Anmeldung via 1450 erforderlich.