Der 49-jährige Mahmoud N. ist dringend tatverdächtig, seine 32-jährige Lebensgefährtin und deren 15-jährige Tochter getötet zu haben.

In gemeinsamer Anstrengung gelang es Polizeibehörden in Österreich und Frankreich einen wegendes Verdachts auf zweifachen Mord weltweit intensiv gesuchten Mann auszuforschen und festzunehmen. Der 49-jährige Tunesier ist dringend tatverdächtig in der Nacht von 3. auf 4. August 2022 in Wien seine 32-jährige Lebensgefährtin und deren 15-jährige Tochter getötet zu haben.

© all ×

In akribischer Detailarbeit konnte vom BK die Fluchtroute des Tunesiers nachvollzogen werden: Er war kurz nach der Tat mit einem Zug nach Frankreich geflüchtet, wo er in einer arabischen Kommune untertauchen konnte. Die Zielfahndung des BK führte in Folge das europäische Zielfahndungsnetzwerk (ENFAST) den operativen Fahndungsmaßnahmen zu. Konzentriert wurden die Lokalisierungsmaßnahmen vorerst auf den Raum Paris und seit Ende August auf Brest in Westfrankreich, wo er am 13. September 2022 nach insgesamt 39 Fahndungstagen bei der Ausspeisung in einem Asylbewerber-Heim identifiziert und von französischen Beamten festgenommen werden konnte.

Weitere Infos folgen