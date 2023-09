× Wiener Elektrotage starten mit vielen Premieren

Information, Entertainment und Kulinarik bilden den Rahmen für das größte E-Mobilitäts Event Österreichs.

Von Mittwoch bis Sonntag finden am Rathausplatz die Wiener Elektro Tage statt. Österreichs größtes E-Mobilitäts-Event punktet heuer mit zahlreichen Österreich-Premieren von Serienmodellen bzw. innovativen Concept Cars. So zeigt Cupra sein Modell Tavascan, Fiat präsentiert erstmalig in Österreich den neuen, vollelektronischen Fiat 600e. VW zeigt mit dem neuen ID.7 seine erste vollelektronische Limousine. Auch Audi und KIA sind mit neuen Stromern dabei. Und Porsche zeigt mit dem Mission X Concept eine Vision des elektrischen Sportwagenbaus.

© Porsche ×

Porsche ist auch mit dabei.

Eröffnung. Morgen um 12 Uhr werden die Wiener Elektrotage durch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die Veranstalter eröffnet. Im Anschluss wird Ludwig bei einem Rundgang die Highlights besuchen.

E-Mobilität soll indes nicht nur auf der Straße, sondern auch in der Luft zum Einsatz kommen. Das Luftfahrtunternehmen FACC mit Headquarter in Österreich ist hier vorn dabei – und zeigt in Wien sein Lufttaxi EHang216.Neben den Produkt-Hits gibt es ein Programm für die ganze Familie sowie vielfältige Kulinarik. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag 11 - 21 Uhr, Sonntag 11 - 15 Uhr.