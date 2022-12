Wiener fuhr mit Uber nach Zürich

Uber legt eine Erfolgsbilanz für 2022 vor – und berichtet von einer irren Fahrt.

Wien. Uber-Manager Martin Essl ist nach Corona und dem Streit ums neue Gelegenheitsverkehrsgesetz erstmals wieder zufrieden: „2022 erreichten wir in Wien, Graz und Salzburg einen deutlichen Zuwachs.“ Zudem gab es im Schnitt eine Bewertung von 4,9 von fünf möglichen Sternen. Highlight des Jahres war aber ein ganz besonderer Fahrgast: Der Mann wollte vom Flughafen Wien zum Botanischen Garten in Zürich. Den Fahrpreis will Essl nicht nennen. Nur so viel: „Er ist sicher am Zielort angekommen.“