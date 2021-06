Wiener Heldenplatz: Molekularbiologin seit elf Tagen im Hungerstreik

Martha Krumpeck sitzt wie viele Wienerinnen und Wiener häufig auf den Grünflächen zwischen Hofburg und dem provisorischen Parlament. Doch wirkt sie weitaus weniger unbeschwert als andere Besucherinnen: Im Gegenteil, Krumpeck sitzt "aus purer Verzweiflung" in der Wiener Innenstadt. Die junge Aktivistin befindet sich seit elf Tagen im Hungerstreik. Gegen die "grassierende Korruption", und für Pressefreiheit und Umwelt-Anliegen, wie sie in einem offenen Brief auf Twitter kundtut.

#MarthasHungerStrike day 11. See attached my letter to press & media from yesterday (in German and English). Hungerstreik Tag 11. Im Anhang mein offener Brief an Presse & Medien von gestern (in Deutsch und Englisch). #weitersowargestern #Lobaubleibt #NoBau #Ecocide pic.twitter.com/EJjNPvIlt0

Vier Kilo hat sie laut eigenen Angaben bereits verloren. Auf Follower, die gesundheitliche Bedenken äußern, reagiert sie auf der Kurznachrichten-Plattform mit folgendem theatralischen Appell: "Für die, die besorgt sind, dass ich verletzt werde - Ich wurde in eine Welt geboren, die tagtäglich schneller und schneller zusammenbricht. Meine Generation hatte die den Luxus, ein stabiles Klima zu erleben. Ich werde sowieso verletzt werden".

#MarthasHungerStrike day 11. For those worried about me getting hurt - I was born into a world that is breaking down faster and faster by the day. My generation never had the luxury to experience a stable climate. I am going to get hurt anyway.#ClimateBreakdown #Ecocide pic.twitter.com/9xcQgx4twt