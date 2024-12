Wiener Polizei sucht diesen Einbrecher

Der Unbekannte könnte für mehrere Einbrüche verantwortlich sein.

Der bislang Unbekannte mit Kapperl und blauem T-Shirt wird von der Polizei gesucht. Der Mann wird verdächtigt, am 5. Juni um 12.15 Uhr in eine Wohnung in der Wallensteinstraße in Brigittenau eingebrochen zu sein. Dem Opfer wurden etliche Wertsachen geklaut. Es entstand bei dem Einbruch ein Schaden in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrages.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass der Verdächtige auch für weitere Einbrüche verantwortlich ist.

Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost unter der Telefonnummer 01/31310 62800 entgegengenommen.