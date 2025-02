Wiener Wohnen bietet Einzugsbegleitung für neue Gemeindebauten

Neue Gemeindebauten: wohnpartner-Einzugsbegleitung sorgt für gute Nachbarschaft – von Anfang an

Mit der erfolgreichen Errichtung und Vergabe von acht neuen Gemeindewohnungen startet nun der Einzug für die Bewohner. Aus diesem Grund hat das "Nachbarschaftsservice wohnpartner" eine dreiphasige Einzugsbegleitung entwickelt - zur Förderung einer guten Hausgemeinschaft von Start weg. Konkret bietet das Nachbarschaftsservice regelmäßige Sprechstunden an und versorgt alle neuen Bewohner mit Info-Paketen. Später sollen Hoffeste organisiert und weitere Vernetzungsmöglichkeiten geschaffen werden.

"Die Einzugsbegleitung von wohnpartner sorgt dafür, dass sich bei der Besiedlung alle rasch zurechtfinden, über wichtige Anlaufstellen informiert sind und Angebote zur Vernetzung bereitstehen. So werden die vielfältigen Gemeinschaftsräume und -flächen in den neuen Gemeindebauten von Anfang an mit Leben gefüllt", erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Aktuell profitieren rund 1.800 Bewohner*innen bei acht den Gemeindebau NEU Projekten von der Unterstützung des Nachbarschaftsservice, die in den Jahren 2024 und 2025 übergeben wurden bzw. werden. Dazu zählen beispielsweise die erst vor wenigen Monaten eingezogenen Mieter des Willi-Resetarits-Hofs, oder jene, die demnächst in den neuen Gemeindebau in der Berresgasse einziehen werden.