Wienerin (41) auf dem Nachhauseweg vergewaltigt

Das Opfer wurde vom Täter in eine Garageneinfahrt gedrängt und vergewaltigt.

In Wien-Wieden wurde eine 41-jährige Frau Opfer einer Vergewaltigung. Das Opfer soll sich gegen 3 Uhr am Nachhauseweg befunden haben, als sie in der Viktorgasse von dem unbekannten Täter in eine Garageneinfahrt gedrängt und vergewaltigt wurde.

Durch die Hilferufe der Frau wurden Anrainer auf die Tat aufmerksam und der unbekannte Täter flüchtete. Sofortfahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen sind im Gange.

Der unbekannte Täter soll laut Beschreibung ca. 175-180 cm groß sein und eine schlanke Statur haben. Er trug eine schwarze bzw. dunkle Hose, einen schwarzen bzw. dunklen Hoodie und schwarze Turnschuhe mit dicker weißer Sohle. Außerdem soll der