Wiens Brunnen sprudeln demnächst wieder

Anlässlich des Weltwassertages am 22. März werden Wiens Brunnen nach der Winterpause nach und nach wieder in Betrieb genommen.

Der Nordbrunnen im Wiener Rathauspark, einer von zwei historischen Springbrunnen, erstrahlt nach einer Generalsanierung in neuer Pracht. Pünktlich zum Frühlingsbeginn und zum Weltwassertag wurde der Denkmalbrunnen nach der Winterpause von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteher Markus Figl und Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Lucia Grabetz wieder in Betrieb genommen.

Inbetriebnahme des Rathausbrunnens nach der Sanierung. © Stadt Wien/Markus Wache ×

Brunnen erwachen aus der Winterpause

In den kommenden Wochen werden alle weiteren Denkmalbrunnen sowie die rund 1.500 Trinkbrunnen von Wiener Wasser nach und nach von der Innenstadt ausgehend in Richtung stadtauswärts aufgedreht. Sie sind über den Winter abgedreht, um das Auffrieren durch Temperaturen unter Null zu verhindern. "Die 55 Monumental- und Denkmalbrunnen der Stadt Wien zeugen nicht nur vom stolzen historischen Erbe unserer Stadt, sondern sind an heißen Tagen auch eine kühle Oase für die Wienerinnen und Wiener“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.