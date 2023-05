Wilde Szenen bei Eröffnung von Pop-up-Store in Wien

Ein Pop-Up-Store verschenkt zur Eröffnung seine Kleidung.

Am heutigen Samstag eröffnet die Streetwear-Marke Rare Humans seinen ersten Store in Wien und verschenkt zum Opening seine Kleidung an die ersten Kunden. Allerdings wusste zuvor niemand, wo sich der Pop-up-Store befindet, um Punkt 13 Uhr begann eine Schnitzeljagd quer durch Wien.

„Haltet euch in der Nähe vom Richard Waldemar Park auf“, hieß es auf Instagram. „Um 13:00Uhr wird eine Instagram Story mit der Location des Stores gepostet. Wer rechtzeitig da ist kann sich nehmen was er will. Keine Fahrräder, Scooter, Skateboards, oder sonstige Fahrzeuge erlaubt!“

@LPDWien wie kann es sein, dass ein PopUpStore Event in Wien mit 100en Jugendlichen völlig ohne Schutzmaßnahmen stattfindet? pic.twitter.com/hItFS693sL — carmelounge (@hafner_kristina) May 20, 2023

In Folge kam es zu turbulenten Szenen in Wien-Mariahilf. Hunderte Jugendliche eilten zum Store in der Esterhazygasse und wollten die ersten Kunden sein. Einige Teenager wurden getreten und sogar verletzt, die Polizei musste einschreiten.