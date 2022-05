Wings For Life-Run in Wien: Diese Straßen sind heute gesperrt

13.000 Teilnehmer laufen heute in Wien für den guten Zweck. Im Zuge des Laufs kommt es zu zahlreichen Straßensperren.

Ab 11 Uhr versammeln sich die rund 13.000 Teilnehmer des "Wings For Life-Run" am Rathausplatz – um 13 Uhr fällt dann der Startschuss. Autofahrer müssen einige Umwege in Kauf nehmen, denn es kommt zu zahlreichen Straßensperren.

Die Strecke verläuft auf der Ringstraße vorbei an der Universität Wien und dem Schwedenplatz bis hin zum Kärntner Ring. Dann geht es über die Linke Wienzeile, den Gürtel und die Mariahilfer Straße zum Start zurück. Weiter geht es über die Liechtensteinstraße, die Alserbachstraße bis zur Roßauer Lände und zum Franz Josefs Kai. Schließlich geht es über die Weißgerberlände, Stadionbrücke, Lusthausstraße, Hauptallee, den Praterstern, Lassallestraße, Reichsbrücke, Wagramerstraße, Arbeiterstrandbadstraße, Rollerdamm, Steinitzsteg, Donauinsel bis hinaus zum Einlaufbauwerk und Richtung Niederösterreich aus der Stadt hinaus bis zum Ziel in Tulln.

Folgende Straßen sind heute gesperrt: