Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Winterdienst gut gerüstet für Wien
© noe.orf.at

Winter

Winterdienst gut gerüstet für Wien

21.11.25, 10:33
Teilen

Wiens Winterdienst ist bereit für Schnee und Kälte. Mit 1.400 geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 281 Fahrzeugen, davon 70 von privaten Firmen, ist die Stadt gut vorbereitet. Moderne Technik gewährleistet effiziente und umweltschonende Streuung. 

Der Wetterbericht ist klar: bald schon soll es in Wien schneien. Wiens Winterdienst hat sich jedenfalls auf Schnee und Kälte vorbereitet, um Verkehrssicherheit und Umweltschutz zu gewährleisten. Mit 1.400 geschulten Mitarbeitenden und 281 Räum- und Streufahrzeugen, von denen 70 von privaten Firmen kommen, ist die Stadt jederzeit einsatzbereit. 

Die Magistratsabteilung 48, zuständig für den Winterdienst in Wien, gilt weltweit als technologischer Vorreiter. Investitionen in moderne Geräte wie Doppelklingenpflüge und Kombistreuer für Feuchtsalz und Sole sind Teil der kontinuierlichen Optimierung. Die Flotte wird schrittweise auf Sole umgerüstet, neue Geräte sind mit zusätzlichen Streubalken ausgestattet.

Effiziente Salzstreuung

Die 48er setzen auf eine sparsame und umweltschonende Methode der Salzstreuung. Bei Temperaturen um 0 °C wird Sole verwendet, bei kälteren Bedingungen Feuchtsalz. Diese moderne Technologie vermindert die Umweltbelastung, da das angefeuchtete Streugut besser haftet und die Feinstaubbelastung reduziert. Die Tauwirkung bleibt bis -15 °C effektiv.

Stadtrat Jürgen Czernohorszky, SPÖ, betont aber auch die Eigenverantwortung der Wienerinnen und Wiener. Bei Schnee und Eis ist es wichtig, wintertaugliches Schuhwerk zu tragen und die Fahrweise den Bedingungen anzupassen. So wird eine sichere Fortbewegung gewährleistet und der Winter kann kommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden