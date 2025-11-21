Winterdienst gut gerüstet für Wien

Wiens Winterdienst ist bereit für Schnee und Kälte. Mit 1.400 geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 281 Fahrzeugen, davon 70 von privaten Firmen, ist die Stadt gut vorbereitet. Moderne Technik gewährleistet effiziente und umweltschonende Streuung.

Der Wetterbericht ist klar: bald schon soll es in Wien schneien. Wiens Winterdienst hat sich jedenfalls auf Schnee und Kälte vorbereitet, um Verkehrssicherheit und Umweltschutz zu gewährleisten. Mit 1.400 geschulten Mitarbeitenden und 281 Räum- und Streufahrzeugen, von denen 70 von privaten Firmen kommen, ist die Stadt jederzeit einsatzbereit.

Die Magistratsabteilung 48, zuständig für den Winterdienst in Wien, gilt weltweit als technologischer Vorreiter. Investitionen in moderne Geräte wie Doppelklingenpflüge und Kombistreuer für Feuchtsalz und Sole sind Teil der kontinuierlichen Optimierung. Die Flotte wird schrittweise auf Sole umgerüstet, neue Geräte sind mit zusätzlichen Streubalken ausgestattet.

Effiziente Salzstreuung

Die 48er setzen auf eine sparsame und umweltschonende Methode der Salzstreuung. Bei Temperaturen um 0 °C wird Sole verwendet, bei kälteren Bedingungen Feuchtsalz. Diese moderne Technologie vermindert die Umweltbelastung, da das angefeuchtete Streugut besser haftet und die Feinstaubbelastung reduziert. Die Tauwirkung bleibt bis -15 °C effektiv.

Stadtrat Jürgen Czernohorszky, SPÖ, betont aber auch die Eigenverantwortung der Wienerinnen und Wiener. Bei Schnee und Eis ist es wichtig, wintertaugliches Schuhwerk zu tragen und die Fahrweise den Bedingungen anzupassen. So wird eine sichere Fortbewegung gewährleistet und der Winter kann kommen.