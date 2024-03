Wirbel um Ramadan-Festbeleuchtung in Favoriten

Sogar Ministerin schaltet sich in Debatte um Ramadan-Deko in Favoriten ein. Bierpartei von Marco Pogo und Grüne stimmten schon einmal für eine Ramadan-Festbeleuchtung.

Polit-Streit. Die Idee der Kleinpartei SÖZ, in Favoriten eine Ramadan-Deko ähnlich der Weihnachtsdeko am Grabe aufzuhängen, sorgt seit der ersten Story darüber auf oe24.at für Wirbel.



Selbst VP-Integrationsministerin Susanne Raab schaltete sich via Twitter in die Debatte ein: „Das kommt für mich nicht in Frage.“ Ähnlich heftig dagegen wetterten die Favoritner FPÖ und Wiens VP-Chef Karl Mahrer: „Das wäre ein Symbol der Selbstaufgabe in Favoriten.“



Bierpartei und Grüne für Deko.

Fun-Fact zur Debatte: Vor einem Jahr stimmten im Favoritner Bezirksparlament die Bierpartei, die KPÖ, die Grünen und SÖZ für eine Ramadan-Deko im Bezirk.