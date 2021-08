Prügel-Cop misshandelte Klima-Aktivist

Ein Demo-Teilnehmer wurde bei einer Kundgebung von ­einem Polizisten verletzt.

. Der Vorfall passierte am 31. Mai 2019 bei einer unangemeldeten Kundgebung von Klimaaktivisten in Wien.Bei der Auflösung einer Sitzblockade nahe der Urania in der Innenstadt soll ein Revierinspektor (33) einen am Boden liegenden Demonstranten mit neun Faustschlägen in die Nieren Blutergüsse und Prellungen zugefügt haben.Ein Video davon hatte damals für Empörung gesorgt.