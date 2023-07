Würstelstand-Schläger prügelten Duo nieder

Drei aggressive „Würstelstand-Gangster“ werden jetzt mit Fahndungsfotos gesucht.

Wien. Die drei Burschen im schwarzen bzw. weißen Trainingsanzug-Style sollen Anfang Juli ihren ganzen Samstagnachtfrust um 2 Uhr in der Früh an einem Würstelstand in der Innenstadt in der Spiegelgasse an zwei anderen Nachtschwärmern, die Hunger bekommen hatten, ausgelassen haben.

Als ihr Hauptkonkurrent, ein 27-Jähriger, durch einen Schlag zu Boden ging, soll einer der mutmaßlichen Täter ihm mit Schwung mit dem Fuß ins Gesicht getreten haben – wobei das Opfer schwer verletzt wurde. Sein Freund (36), der ihm zur Hilfe kam, wurde ebenfalls von den Männern attackiert und verletzt. Dar­über hinaus musste er feststellen, dass ihm die Geldbörse gestohlen worden war.

Hinweise unter 01 31310 21220. Es gilt die Unschuldsvermutung.